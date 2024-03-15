سلطات البيضاء تتجه لمنع المقاهي و المطاعم “المتنقلة” داخل المدينة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات لقاء عمل مع رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالجهة، و عدد من ممثلي التنظيمات و الهيئات الممثلة لأرباب المقاهي و المطاعم المرخصة بالدار البيضاء.

هذا اللقاء كان محوره الأساسي المراسلات و الشكايات التي توصلت بها مصالح وزارة الداخلية بخصوص المنافسة غير المشروعة للمقاهي و المطاعم المتنقلة، حيث يلجأ أصحابها لعرض “القهوة” و المأكولات عبر سيارات و دراجات ثلاثية العجلات و أحيانا قبالة المقاهي و المطاعم التي يؤدي أصحابها الضرائب و يشتغلون وفق ما يفرضه القانون من خلال التصريح بالأجراء و المستخدمين.

و قد أسفر اللقاء عن تطمينات إيجابية تلقاها المهنيون، بعدما قرر الوالي الإشراف على الملف بشكل شخصي، حيث سيتم في المرحلة الأولى الاطلاع على دفتر التحملات الذي سبق و وضعه المجلس الجماعي بخصوص المقاهي و المطاعم المتنقلة قبل اتخاذ المتعين.

و طمأن الوالي كافة المهنيين، بأن كل من لا يحترم دفتر التحملات سيتم تعريضه للمساءلة وفق القانون، مؤكدا بأن عهد “السيبة” و الفوضى قد انتهى، علما أنه في الأول كان يسمح لباعة القهوة و المأكولات المتنقلة في السيارات بالعمل خارج المجال الحضري و في الأماكن التي لا توجد بها المقاهي و المطاعم قبل أن تصبح الفوضى هي المهيمنة على القطاع لدرجة بات البعض يركن سيارته المقدمة للخدمات أمام المقاهي و المطاعم.

*الصورة من الأرشيف

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