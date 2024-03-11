سلطات الدار البيضاء تكثف حملات مراقبة الأسعار بالمحلات و الأسواق
هبة بريس ـ الدار البيضاء
كثفت سلطات الدار البيضاء حملاتها لمراقبة أسعار المواد الغذائية و الاستهلاكية بمختلف أحياء المدينة و ذاك ساعات قبل حلول أول أيام شهر رمضان الفضيل.
و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد أقدمت مصالح مراقبة الأسعار التابعة لجهة الدار البيضاء سطات بحملات همت مختلف المحلات و الأسواق التجارية بالمدينة.
و حررت مصالح المراقبة مخالفات بحق المحلات التي عمدت لرفع بعض الأسعار خاصة المتعلقة المنتوجات و المواد التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp