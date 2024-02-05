سلسلة فنادق “سيناتور” العالمية تشيد منتجعا سياحيا فخما بقلب الصحراء المغربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أغرت الطبيعة الخلابة و البنية التحتية الهائلة التي باتت تميز عددا من مناطق الصحراء المغربية، عددا من الشركات العالمية التي اسثتمرت بها رساميل مهمة و منها شركات متخصصة في قطاع السياحة.

و في هذا الصدد، أعلنت سلسلة الفنادق الإسبانية “Senator & Resort” المتخصصة في السياحة الفاخرة، عن افتتاح فندق بمدينة الداخلة في ماي 2024.

وقالت المجموعة في بلاغ لها، إنه “ووفقا لاستراتيجيتها لعام 2024، تعلن مجموعة فنادق Senator & Resorts عن وجهة دولية جديدة ستكون حاضرة فيها، وعلى نحو أكثر تحديدا في المغرب، بمدينة الداخلة”.

وبالنسبة لسلسلة الفنادق الإسبانية، فإن هذا المشروع الجديد، الذي سيحمل اسم “سيناتور بابلونيا”، يمثل “قفزة دولية في المغرب”، وهي مجرد بداية لاستراتيجية التوسع التي ترغب فنادق ومنتجعات سيناتور استكمالها خلال العام 2024، مشيرة إلى أن هذه الوحدة الفندقية الجديدة ستضم 50 غرفة في مرحلتها الأولية.

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