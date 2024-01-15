انطلاق الدراسات لمشروع الطريق السيار بين مراكش وفاس مرورا عبر بني ملال

2024-01-15 / 17:45
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في إطار المخطط الوطني لتمديد شبكة الطرق السيارة في المغرب، بشر نزار بركة وزير التجهيز و الماء بمستجدات مشروع الطريق السيار المرتقب بين مدينتي مراكش و فاس عبر بني ملال.

و حسب الوزير بركة الذي حل ضيفا في إحدى البرامج التلفزية، فإن الدراسات الأولية قد انطلقت بخصوص مشروع الطريق السيار الذي سيربط بين مراكش و فاس عبر مدينة بني ملال.

و أوضح بركة أن الدراسات متواصلة بخصوص مشروع الطريق السيار بين مراكش وفاس مرورا عبر بني ملال، حيث يبلغ هذا المشروع أهمية قصوى كونه يربط بين حواضر مهمة من المغرب وسيفك العزلة على عدد كبير من الأقاليم.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الدراسة الأولية بخصوص إنشاء المقطع الذي يربط مراكش ببني ملال ستتم في مرحلة أولى ثم يليها تشييد و إنشاء المقطع الذي يربط بني ملال وفاس، وستبدأ خلال الأشهر المقبلة، و بعدها استكمال المقطع الثاني بين بني ملال و مراكش، و يرتقب أن يمتد الطريق السيار الجديد إلى ما لا يقل عن 400 كيلومتر بميزانية تقديرية تبلغ 20 مليار درهم.

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