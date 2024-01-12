فوضيل: أنا مدرتش أغنية “شكرا” باش نخلق لنفسي مشكل مع الجزائر
نجلاء مزيان - هبة بريس
صرح الفنان الجزائري فوضيل خلال ندوته الصحفية التي نظمها بسبب طرحه لجديده الفني “شكرا”، أن الأغنية عبارة عن هدية لجلالة الملك محمد السادس.
وقال المتحدث ذاته :”انا مدرتش أغنية باش نخلق لنفسي مشكل مع الجزائر، باش نكونو واضحين الجزائر هي بلادي و أنا جزائري، وباش نشرح حنا فنانين سواء جزائريين ولا مغاربة مخصناش ندخلو فالسياسة”.
وواصل قائلا:”أنا جيت للمغرب قبل 10 سنوات، مراتي مغربية و ولادي مغاربة، وأنا كذلك عندي الجنسية المغربية”.
وأضاف :”الأغنية درتها من القلب و هدية فقط بعيد على السياسة..الجزائر بلادي و المغرب بلادي بالقلب و الجنسية وانا تولدت وتزاديت ف فرنسا ولا للفتنة”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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الأغنية عبارة عن هدية لجلالة الملك محمد السادس
فنانين سواء جزائريين ولا مغاربة مخصناش يدخلو فالسياسة