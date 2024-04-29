إيران تحظر بث المسلسل المصري “الحشاشين”

هبة بريس – وكالات

حظرت إيران بث المسلسل التلفزيوني المصري “الحشاشين”، المستوحى من تاريخ طائفة شيعية في العصور الوسطى، منددة بما سمتها “تشويهات” تاريخية، وفق وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد.

ويستوحي المسلسل أحداثه من قصة حسن بن الصباح، وهو من مواليد بلاد فارس، ومؤسس طائفة “الحشاشين” المعروفة في القرن الحادي عشر، وأعضاؤها من الشيعة الإسماعيلية النزارية التي تشكل أقلية مسلمة صغيرة.

المسلسل المكون من 30 حلقة، والذي تم بثه لأول مرة، في مارس، خلال شهر رمضان، حقق نجاحًا كبيرًا في الشرق الأوسط، وسرعان ما أصبح أحد المسلسلات الأكثر مشاهدة بين الإيرانيين.

لكن إيران قررت حظر بثه على “جميع المنصات المحلية”، معتبرة أنه يحتوي على “تشويهات تاريخية عديدة، ويبدو أنه تم إنتاجه بنهج سياسي متحيز”، بحسب ما نقلته وكالة “إرنا” للأنباء عن المسؤول في التلفزيون مهدي سيفي.

واعتبرت الوكالة أن المسلسل يقدّم “صورة زائفة عن الإيرانيين”، ونقلت عن خبراء قولهم إن المسلسل يسعى إلى ربط الإيرانيين بـ”مولد الإرهاب”.