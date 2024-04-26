بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. السجن سنتين للإعلامية حليمة بولند

هبة بريس – وكالات

قضت محكمة كويتية بسجن المذيعة ومقدمة البرامج المعروفة، حليمة بولند، بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة “التحريض على الفسق والفجور”، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وأوضحت صحيفة “الراي” المحلية أن محكمة الجنايات قضت أيضا بتغريم بولند غرامة قدرها ألفي دينار كويتي، أي ما يعادل 6498 دولارا أميركيا.

ووفقا للتحقيقات، فإن بولند واجهت تلك التهم بسبب “إساءة استخدام هاتفها”، حسب الصحيفة.

وكان أحد الأشخاص قد اتهم الإعلامية الكويتية بأنها “حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر ومقاطع فيديو خاصة بها”.

في المقابل، قالت بولند إن “المجني عليه” قد “أساء إليها بالسب”، فسارعت لرفع دعوى ضده.