بعد وفاة والدتها.. الفنانة شيماء عبد العزيز: “اللي عندو والديه يعتني بيهم”

بعد وفاة والدتها، وجهت الفنانة شيماء عبد العزيز، رسالة لمتابعيها.

وفي تدوينة نشرها على حسابها بموقع انستغرام، قالت شيماء عبد العزيز: “كل واحد عندو والديه يعتني بيهم، ويكون حنين فيهم مهما كان الحال باش فاش ياخد ربي الأمانة ديالو يلقاكم درتو الواجب كما ينبغي ومتندمش حيت قصرتي، راه الراحة الحقيقية هي ديال الآباء والأولاد منين كتعتني بولادك وكتعتني بواليديك، الفراق صعيب ولكن الواجب منين كديرو كتكون مرتاح”.

وختمت نجمة ذفويس رسالتها بالقول: “الحمد لله، وشكرا لكل واحد مقصرش وجا عندي واساني وعاوني ووقف معايا”.