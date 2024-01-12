فوضيل: أنا مدرتش أغنية “شكرا” باش نخلق لنفسي مشكل مع الجزائر

نجلاء مزيان - هبة بريس

صرح الفنان الجزائري فوضيل خلال ندوته الصحفية التي نظمها بسبب طرحه لجديده الفني “شكرا”، أن الأغنية عبارة عن هدية لجلالة الملك محمد السادس.

وقال المتحدث ذاته :”انا مدرتش أغنية باش نخلق لنفسي مشكل مع الجزائر، باش نكونو واضحين الجزائر هي بلادي و أنا جزائري، وباش نشرح حنا فنانين سواء جزائريين ولا مغاربة مخصناش ندخلو فالسياسة”.

وواصل قائلا:”أنا جيت للمغرب قبل 10 سنوات، مراتي مغربية و ولادي مغاربة، وأنا كذلك عندي الجنسية المغربية”.

وأضاف :”الأغنية درتها من القلب و هدية فقط بعيد على السياسة..الجزائر بلادي و المغرب بلادي بالقلب و الجنسية وانا تولدت وتزاديت ف فرنسا ولا للفتنة”.

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