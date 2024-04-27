الفنانة اللبنانية إليسا تناشد القضاء لاستعادة قناتها بـ”يوتيوب”

2024-04-27 / 11:28
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هبة بريس – متابعة

ناشدت الفنانة اللبنانية إليسا، القضاء في بلادها، مستنكرة ضياع حقها في قضية استعادة قناتها على موقع “يوتيوب”.

وفي منشور نشرته الفنانة اللبنانية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه تفاصيل الواقعة، لفتت إلى أنّ قناتها “يوتيوب” تم الاستيلاء عليها من قبل إحدى الشركات دون وجه حق.

ووجهت إليسا منشورها لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز، متسائلة عن كيفية “تحصيل حقها” في لبنان، بعد استيلاء شركة على قناتها “يوتيوب” دون أي سند، وصدور حكم من القضاء المدني يفرض على الشركة تسليمها قناتها، لكن الشركة تجاهلت ذلك.

وأكدت أنه وبعد عدة أسابيع من التحقيقات، تم اتخاذ قرار بتسليم قناتها وتطبيق القانون وإيقاف الشركة، التي رفضت الحكم، إلا أنّ القاضية العامة غادة هون، تواصلت مع المحقق في القضية وألزمته بإبقاء القناة مع الشركة، دون أن تنظر إلى ملفها، وفق منشور الفنانة اللبنانية.

واختتمت إليسا منشورها بالتعليق: “هيدي بأي بلد بتصير؟ وللحديث تتمة”.

2024-04-27 / 11:28
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