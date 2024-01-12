فوضيل: أنا مدرتش أغنية “شكرا” باش نخلق لنفسي مشكل مع الجزائر
نجلاء مزيان - هبة بريس
صرح الفنان الجزائري فوضيل خلال ندوته الصحفية التي نظمها بسبب طرحه لجديده الفني “شكرا”، أن الأغنية عبارة عن هدية لجلالة الملك محمد السادس.
وقال المتحدث ذاته :”انا مدرتش أغنية باش نخلق لنفسي مشكل مع الجزائر، باش نكونو واضحين الجزائر هي بلادي و أنا جزائري، وباش نشرح حنا فنانين سواء جزائريين ولا مغاربة مخصناش ندخلو فالسياسة”.
وواصل قائلا:”أنا جيت للمغرب قبل 10 سنوات، مراتي مغربية و ولادي مغاربة، وأنا كذلك عندي الجنسية المغربية”.
وأضاف :”الأغنية درتها من القلب و هدية فقط بعيد على السياسة..الجزائر بلادي و المغرب بلادي بالقلب و الجنسية وانا تولدت وتزاديت ف فرنسا ولا للفتنة”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
22 تعليقات
ربي يهديك
لماذا لا ترتل القرآن بصوتك الجميل عوظا اغنية الفتنة.
اللهم وفق بين الشعبين