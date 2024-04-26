لمجرد وحاتم عمور يستعدان لتصوير كليب “محبوبي” بالمغرب

يستعد النجمين سعد لمجرد وحاتم عمور، لتصوير كليب أغنية “محبوبي” خلال الأيام القادمة.

وقرر النجمين المغربيين، تصوير كليب ديو “محبوبي” بالمغرب.

ونشر حاتم عمور على حسابه بموقع “فيسبوك” صورة تجمعه بلمجرد وبمخرج العمل، معلقا عليها بالقول: “صورة تجمعني مع صديقي النجم سعد المجرد والمخرج المتألق حسام الحسيني خلال رحلتنا إلى وطننا الحبيب لتصوير اغنية محبوبي رفقة منتجي العمل السيد لعزيز القادري وحرمه فاطمة الزهراء العسكري”