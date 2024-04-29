نرجس الحلاق تغادر المغرب للاستقرار في أمريكا رفقة زوجها

هبة بريس – فن

أعلنت الفنانة نرجس الحلاق، مغادرى المغرب، للاستقرار في أمريكا رفقة زوجها.

ونشرت الحلاق، فيديو في قناتها بموقع “يوتيب”، أعلنت من خلاله عن هجرتها الى أمريكا رفقة ابنتها فنة، لبداية صفحة جديدة من حياتها رفقة زوجها.

هذا وكانت نرجس الحلاق، قد أعلنت فبراير الماضي، عن زواجها للمرة الثانية من شخص من خارج الوسط الفني.