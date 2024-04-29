نرجس الحلاق تغادر المغرب للاستقرار في أمريكا رفقة زوجها
هبة بريس – فن
أعلنت الفنانة نرجس الحلاق، مغادرى المغرب، للاستقرار في أمريكا رفقة زوجها.
ونشرت الحلاق، فيديو في قناتها بموقع “يوتيب”، أعلنت من خلاله عن هجرتها الى أمريكا رفقة ابنتها فنة، لبداية صفحة جديدة من حياتها رفقة زوجها.
هذا وكانت نرجس الحلاق، قد أعلنت فبراير الماضي، عن زواجها للمرة الثانية من شخص من خارج الوسط الفني.
2 تعليقات
الزواج عند الفنانين ولا بحال بحال البيع والشراء ديال السيارات المستعملة عادي عندهم هدا يطلق هادي و يتزوج هاديك طلقها الآخر و هي تزوج هاداك لي طلق هاديك و يتزوجو و يطلقو 5 6 7 ديال المرات و اكثر عادي جدا عندهم .
هدا دليل باي هداك زواج مزور ماشي حقيقي حيث زواج ديال مصلحة.
فنان او فنانة كيغي يتشهر كيتزوج من ضومين و كلشي و عالاقل الأغلبية ديالهم ما كاين غير طلق شي مرات ما كيكملو حتى عام.
الزواج و لا تجارة
واين صلة الرحم للاب بإبنته منها ان غادرت المغرب؟!!!!