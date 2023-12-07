برلماني يدعو وزير النقل و اللوجيستيك لإغلاق و هدم محطة أولاد زيان بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعا محمد بريجة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة، محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك ، لإغلاق محطة أولاد زيان بالدار البيضاء.

و طالب البرلماني البامي من وزير النقل واللوجيستيك بإغلاق محطة أولاد زيان باعتبار الخطر الذي باتت تشكله على ساكنة المدينة، و تعويضها بثلاث محطات طرقية جديدة.

و حسب بريجة فالمحطات المقترحة ستتواجد بكل من منطقة سباتة و الحي الحسني و سيدي البرنوصي، و هي مشاريع المحطات المتواجدة في وثائق التعمير للمدينة مما سيمكن من تغطية وسط و شمال و جنوب المدينة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الميزانية المقدرة لمشروع المحطات الجديدة بالدار البيضاء تقارب 700 مليون درهم، تساهم فيها جماعة الدار البيضاء بنسبة 30 في المئة و هي النسبة ذاتها التي ستساهم بها الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، فيما ستساهم وزارة النقل واللوجستيك بنسبة 20 في المائة، وكذلك وزارة الداخلية بذات النسبة.

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