والي البيضاء يواصل حملاته الميدانية للقطع مع مظاهر التسيب و الفوضى

2023-11-30 / 11:56
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أينما وليت وجهك بالدار البيضاء في الأسبوعين الأخيرين إلا و يسترعي انتباهك منظر الجرافات و الآليات المدعومة بعناصر السلطة المحلية و القوات العمومية في حملات ضخمة لتحرير الملك العام.

هاته الحملات تأتي تفعيلا لتوجيهات الوالي الجديد امهيدية الذي يقوم يوميا بحملات ميدانية على متن سيارته الشخصية للوقوف عن كثب على كل مكامن الخلل و الفوضى التي قرر القطع معها.

و تأتي الحملات الميدانية لتحرير الملك العام بالدار البيضاء كخطوة أولى ضمن استراتيجية الوالي الجديد لجعل الدار البيضاء مدينة بوجهة مغاير خاصة أنها مقبلة على احتضان تظاهرات و أحداث قارية و دولية مهمة.

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