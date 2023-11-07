أساتذة التعاقد يتسببون في إغلاق فضاء ترفيهي ضواحي الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أقدمت سلطات الدار البيضاء على إغلاق فضاء ترفيهي بمنطقة مديونة و بالضبط بجماعة سيدي حجاج، و ذلك بسبب بعض الممارسات و السلوكيات التي اعتبرتها السلطات المحلية مخالفة للقانون.

و أقدمت السلطات على إغلاق الفضاء الترفيهي بحجة عدم قانونيته و عدم توفره على التراخيص اللازمة علما أنه كان يشتغل منذ مدة ليست بالقصيرة و كانت تنظم به عديد السهرات و الأنشطة خاصة خلال فترة الصيف الماضي و كانت تتوافد عليه المئات من الأسر يوميا.

موازاة مع ذلك، أكد بعض المقربين من مالكي المشروع الترفيهي بأن سبب غلقه يعود لسماح مسيريه لتنسيقية أساتدة التعاقد بعقد اجتماعاتهم بداخله دون إخطار السلطة المحلية بذلك، حيث تحول هذا الفضاء في الأيام الأخيرة لمكان تجمع ممثلي تنسيقيات أساتذة التعاقد.

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