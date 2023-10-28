لقجع: نحن مجندون وراء الملك لجعل مونديال 2030 أفضل تظاهرة في تاريخ كرة القدم

لقجع: مجندون وراء الملك لجعل مونديال 2030 أفضل تظاهرة في تاريخ كرة القدم

2023-10-28 / 14:30
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أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عزم بلدان الملف الثلاثي لمونديال 2030 على تنظيم أفضل تظاهرة في تاريخ كرة القدم.

وقال فوزي لقجع خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي لتوقيع خطاب النوايا: “نحن مجندون وراء الملك محمد السادس من أجل تنظيم أفضل تظاهرة رياضية في تاريخ كرة القدم، خاصة وأن نسخة 2030 تتزامن مع الذكرى المئوية للمونديال”.

يُذكر أن مركب محمد السادس يحتضن اليوم السبت حدث التوقيع على خطاب النوايا بين رؤساء ملف “مونديال 2030” الذي ستنظمه المملكة المغربية مناصفة مع إسبانيا والبرتغال.

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‫2 تعليقات

  1. اودي شوفو غير المعيش اليومي ديال المواطن..لي شاف هاد المؤتمرات الدولية و تظاهرة كاس العالم…يظن ان معظم المغاربة يعيشون في وظع جيد..و الحقيقة لا معيشة زينة لا تعليم زين ولا صحة زينة نكتوي بلهيب الاسعار و نعيش زمن الشعارات الفارغة…الله ياخد فيكم الحق..هدا ماكابن

  2. نتمنا من السيد اللقجع التفاتة الى مدننا الشرقية لتحضى هي الاوخرا بشيء من هده التحضيرات

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