هبة بريس

احتضنت قاعة الندوات بفندق فيرمونت بمدينة سلا، أمس الإثنين 6 ماي 2024، فعاليات تأسيس العصبة الجهوية للألعاب الإلكترونية لجهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية.

وشهد حفل التأسيس حضوراً مميزاً، ضمّ على الخصوص هشام الخليفي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية، إلى جانب ممثلين عن مختلف الفعاليات الرياضية والشبابية بالجهة.

وتم خلال هذا اللقاء، المصادقة بالإجماع على تأسيس العصبة الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة للألعاب الإلكترونية، كما تمّ تأسيس المكتب المسير للعصبة، حيث تمّ انتخاب السيد عمر الخياري رئيساً للعصبة.

ويهدف تأسيس هذه العصبة إلى نشر وتعزيز ثقافة الألعاب الإلكترونية في جهة الرباط سلا القنيطرة، وتطوير مهارات الشباب في هذا المجال، والعمل على تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية الإلكترونية، وذلك في إطار سعي الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية لضمان انتشار هذه الرياضة بشكلٍ واسعٍ في جميع أنحاء المملكة.

وبهذه المناسبة، أكّد عمر الخياري، رئيس العصبة الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة للألعاب الإلكترونية، على عزم العصبة على العمل بجدّ ونشاط لتحقيق الأهداف المرسومة لها، والمساهمة في تكوين أجيال جديدة من الأبطال في مجال الألعاب الإلكترونية، والارتقاء بهذا المجال إلى أعلى المستويات.

وختاماً، وجه الخياري كلمة شكر وتقدير إلى الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية على دعمها المتواصل، كما أعرب عن أمله في أن تُلهم هذه المبادرة باقي الجهات بالمملكة لتأسيس عصبيها الجهوية، لتكون هذه الخطوة بمثابة نواة لتطوير رياضة الألعاب الإلكترونية في المغرب ورفعها إلى مستوى الاحتراف.