لماذا اجهش حكم مباراة سان جيرمان ودورتموند في نصف نهائي دوري الأبطال بالبكاء ؟

هبة بريس _ رياضة

ظهر دانييلي أورساتو الحكم الذي أدار أمس الثلاثاء مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو يدخل في نوبة بكاء عقب اللقاء.

ورصدت الكاميرات الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو وهو يذرف الدموع مع إطلاق صافرة نهاية المباراة التي فاز بها فريق بوروسيا دورتموند.

كشفت تقارير صحفية سبب دخول دانييلي أورساتو، في نوبة بكاء عقب اللقاء، في وقت لم يكن معظم المشجعين يعلمون أن تلك اللحظة كانت عاطفية ومؤثرة بالنسبة لأورساتو.

وبحسب المصادر ذاتها فإن السبب يعود إلى أن الإيطالي أدار آخر مباراة له في دوري أبطال أوروبا وسيعتزل التحكيم هذا الصيف بعد بطولة أمم أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

وأدرج أورساتو في قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2010، ومنذ ذلك الحين أشرف على العديد من المباريات الرفيعة المستوى.

وأدار الحكم البالغ من العمر 48 عاما نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 في لشبونة، والذي شهد فوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان، كما أدار المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 بين منتخبي قطر والإكوادور.