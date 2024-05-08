غلطة سراي تقرر ضم المغربي حكيم زياش بصفة دائمة

هبة بريس – متابعة

اتفقت إدارة نادي غلطة سراي التركي مع مسؤولي تشيلسي الإنجليزي من أجل تفعيل بند ضم المغربي حكيم زياش بصفة دائمة بعد نهاية فترة إعارته.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة “سكاي سبورتس”، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، فإن زياش لن يعود إلى تشيلسي؛ لأنه سيبقى في غلطة سراي في صفقة انتقال دائم.

وأكد رومانو في حسابه الشخصي عبر منصة “إكس”، أنه تم تفعيل شرط الالتزام بالشراء والتوقيع عليه، حيث أرسل تشيلسي بالفعل خطابًا إلى النادي التركي ليؤكد إتمام الصفقة.