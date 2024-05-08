حكيم زياش يدشن عودته إلى الملاعب بفوز كبير في الدوري التركي

غلطة سراي تقرر ضم المغربي حكيم زياش بصفة دائمة

2024-05-08 / 16:59
0

هبة بريس – متابعة

اتفقت إدارة نادي غلطة سراي التركي مع مسؤولي تشيلسي الإنجليزي من أجل تفعيل بند ضم المغربي حكيم زياش بصفة دائمة بعد نهاية فترة إعارته.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة “سكاي سبورتس”، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، فإن زياش لن يعود إلى تشيلسي؛ لأنه سيبقى في غلطة سراي في صفقة انتقال دائم.

وأكد رومانو في حسابه الشخصي عبر منصة “إكس”، أنه تم تفعيل شرط الالتزام بالشراء والتوقيع عليه، حيث أرسل تشيلسي بالفعل خطابًا إلى النادي التركي ليؤكد إتمام الصفقة.

2024-05-08 / 16:59
0

مقالات ذات صلة

الكاف

نادي الزمالك يعترض على حكام “الفار” التونسيين في مباراة…

2024-05-08 / 16:12

مستجدات ملعب طنجة.. أشغال المدرجات شارفت على الانتهاء و…

2024-05-08 / 12:59

دورتموند يفوز على باريس ويتأهل إلى نهائي دوري الأبطال

2024-05-07 / 22:40

بعد حكيمي.. PSG يرغب في ضم مغربي آخر إلى…

2024-05-07 / 19:11

ضمنهم لامين يامال.. 4 لاعبين ترفض برشلونة بيعهم

2024-05-07 / 14:58

تأسيس العصبة الجهوية للألعاب الإلكترونية لجهة الرباط سلا القنيطرة

2024-05-07 / 09:46

لـسنتين.. الاتحاد الليبي يوقف رئيس نادي أشهر مسدسا في…

2024-05-06 / 15:43

بسبب “الألعاب الأولمبية”.. ماكرون يراسل رئيس ريال مدريد

2024-05-06 / 09:48

منتخب المغرب يحتل الرتبة الثانية في بطولة أفريقيا للجمباز

2024-05-05 / 23:21

زياش يتألق مع غلطة سراي و يسجل هدفين قبل…

2024-05-05 / 21:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى