ضمنهم لامين يامال.. 4 لاعبين ترفض برشلونة بيعهم

2024-05-07 / 14:58
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هبة بريس – وكالات

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن 4 لاعبين يرفض مسؤولو نادي برشلونة بيعهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لِما ذكرته إذاعة “RAC1″، اليوم الثلاثاء، فإن هناك 4 لاعبين ترفض الإدارة بشكل قاطع البت في أي عروض بالنسبة لهم، وهم: الحارس أندريه تير شتيغن، وباو كوبارسي، وغافي ولامين يامال.

ويعني التقرير أن الإدارة ستنظر لأي عروض تتلقاها للاعبيها الآخرين، إذ كشفت تقارير مؤخرًا أن رونالد أراوخو تلقى عروضًا من بايرن ميونخ الألماني.

كما إن صحيفة “موندو ديبورتيفو”، قالت إن هناك اهتمامًا من تشيلسي ومانشستر يونايتد ونيوكاسل بالتعاقد مع جوليس كوندي مدافع فريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة.

و يشمل هذا الاهتمام أيضًا فرق باريس سان جيرمان الفرنسي، وثنائي إيطاليا ميلان وإنتر، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم أي عرض رسمي للنادي الكتالوني.

2024-05-07 / 14:58
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