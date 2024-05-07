بعد حكيمي.. PSG يرغب في ضم مغربي آخر إلى صفوفه

هبة بريس_ وكالات

أعلنت العديد من التقارير الصحفية، عن اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بحارس مرمى المنتخب المغربي والهلال السعودي ياسين بونو، ما قد يفتح الباب أمام الأخير، للعودة إلى أوروبا من جديد.

ونقلا عن موقع “todofichajes” الإسباني، فإن حارس فريق الهلال السعودي، بات محط أنظار، إدارة ناصر الخليفي، التي تسعى للظفر بخدماته خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويفكر النادي الباريسي، في التعاقد مع حارس الهلال، خلفاً للإيطالي جيانلويجي دوناروما، خاصة بعد ظهور الأخير بمستوى لا يرقى إلى تطلعات الإطار الإسباني، لويس إنريكي، وفقا للموقع.

وقدم الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال، أوراق اعتماده بقوة، حيث إنه حافظ على نظافة شباكه، خلال 15 مباراة في هذا الموسم، وبات على بعد 4 مباريات فقط ليصبح الحارس الأكثر حفاظا على شباكه من الأهداف، بالتساوي مع مارسيلو غروهي، حارس الاتحاد السابق.