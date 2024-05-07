دورتموند يفوز على باريس ويتأهل إلى نهائي دوري الأبطال

2024-05-07 / 22:40
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حجز بوروسيا دورتموند مقعده في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ”، بعد فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان، بنتيجة 1-0، الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي.

وكان بوروسيا دورتموند حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة 1-0، ليتفوق النادي الألماني على منافسه باريس سان جيرمان 2-0 في مجموع المباراتين.

سجل هدف المباراة الوحيد لبوروسيا دورتموند المدافع ماتس هوميلز في الدقيقة الـ50، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهائي.

وسيواجه بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية المتأهل من مواجهة ريال مدريد وضيفه بايرن ميونيخ التي ستلعب غداً الأربعاء، الساعة 22:00 بتوقيت القدس الشريف.

2024-05-07 / 22:40
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