لـسنتين.. الاتحاد الليبي يوقف رئيس نادي أشهر مسدسا في وجه حكم

2024-05-06 / 15:43
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هبة بريس – وكالات

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إيقاف عبدالحميد الغنودي رئيس نادي رفيق لمدة عامين.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم في بيان، إنه أوقف عبدالحميد الغنودي رئيس نادي رفيق لمدة عامين عن مرافقة فريقه والتواجد داخل الملاعب في المباريات التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد الليبي، ومن تولي أي مهمة أو وظيفة لها علاقة بنشاط لكرة كرة القدم في الاتحاد الليبي.

وجاء قرار الإيقاف بسبب اعتداء عبدالحميد الغنودي بالضرب على الحكم المباراة الجيلاني الحضيري وإشهاره مسدسا وضرب الطاقم المرافق للحكم في مباراة فريقه رفيق أمام الترسانة وتسببه في إحداث إصابات بالغة.

2024-05-06 / 15:43
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