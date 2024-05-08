رئيس ريال مدريد يتصل بمبابي بعد إقصاء سان جيرمان من دوري الأبطال

ذكرت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اتصل بالفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، أمس الثلاثاء.

وجاء اتصال بيريز بمبابي عقب إقصاء باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الخسارة في مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

وبحسب شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن بيريز حرص على الاتصال بمبابي عقب المباراة، ومواساته بسبب الهزيمة والخروج من دوري أبطال أوروبا.

وقال فلورنتينو بيريز لمبابي: “كنت أتمنى أن نكون معا في ويمبلي، كان من دواعي سروري اللعب ضدك”.