هذا موعد الكلاسيكو بين برشلونة ضد ريال مدريد وهذه هي القنوات الناقلة
يلتقي برشلونة مع ضيفه ريال مدريد في كلاسيكو مثير، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.
وستقام المباراة غدا السبت بداية من الساعة 15.15 بالتوقيت المغربي بملعب “ستاديو أولمبيكو” بمدينة برشلونة.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب “الليغا” برصيد 24 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي يتصدر الترتيب برصيد 25 نقطة.
وفيما يلي القنوات الناقلة للمباراة :
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
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11 تعليقات
,اين هي القنوات الناقلة التي اشرتم لها في مقالكم؟؟
ان شاء الله تعالى ريال مدريد..
عمالقة الكرة في مواجهة نارية غدا السبت وفرحة ممتعة ..
بالتوفيق والنجاح للنادي الملكي..
حظ موفق للفريقين..
ريال مدريد الاسباني المتصدر الترتيب بفارق 25 نقطة سيهزم برشلونة..
ان شاء الله تعالى ريال مدريد..
مربوحة لريال مدريد..
تراجع مستوى برشلونة في السنوات الأخيرة..
الكرة تكون ممتعة مع الاسبان وانجلترا ..
Madrid gagnera sans doute