هذا موعد الكلاسيكو بين برشلونة ضد ريال مدريد وهذه هي القنوات الناقلة

يلتقي برشلونة مع ضيفه ريال مدريد في كلاسيكو مثير، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وستقام المباراة غدا السبت بداية من الساعة 15.15 بالتوقيت المغربي بملعب “ستاديو أولمبيكو” بمدينة برشلونة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب “الليغا” برصيد 24 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي يتصدر الترتيب برصيد 25 نقطة.

وفيما يلي القنوات الناقلة للمباراة :

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