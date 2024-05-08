الزمالك يعترض على حكام نهائي “الكاف” أمام بركان

2024-05-08 / 22:03
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قدم نادي الزمالك المصري لكرة القدم اعتراضا رسميا للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، على تعيين حكام تونسيين في “تقنية الفيديو”، لإدارة مباراتي نهائي كأس “الكاف” أمام نهضة بركان، لكونهم يحملون نفس جنسية مدرب الفريق المغربي، معين الشعباني.

وجاء في بلاغ النادي، بأن إدارة الزمالك اعترضت على تعيين حكام فيديو من تونس “سواء حكاما رئيسيين أو من ضمن طاقم تقنية الفيديو، في مباراتي نهضة بركان ا في ذهاب وإياب نهائي البطولة الكونفدرالية”.

وجاء اعتراض نادي الزمالك متضمناً أن “حكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب يحملون نفس جنسية مدرب فريق نهضة بركان وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية التي من المفترض أن تحرص الكونفدرالية الأفريقية عليها في مناسبات حاسمة كنهائي كأس الكونفدرالية”.

وتقام مباراة نهضة بركان والزمالك المصري، الأحد المقبل بالملعب البلدي، لحساب ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

2024-05-08 / 22:03
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