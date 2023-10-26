الوداد الرياضي يفوز على إنييمبا ويتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي

تأهل الوداد الرياضي إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي بعد فوزه على ضيفه إنييمبا النيجيري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعهما مساء اليوم الخميس بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن إياب ربع النهائي.

افتح أيوب العملود التسجيل للوداد في الدقيقة 4، وأضاف جمال حركاس الهدف الثاني في الدقيقة 38، ثم وقع يحيى عطية الله الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وضمن الوداد الرياضي تأهله إلى المربع الذهبي للدوري الأفريقي بعدما كان قد فاز ذهابا في نيجيريا بهدف دون رد.

وسيلتقي الوداد الرياضي في نصف النهائي مع الترجي التونسي، الذي تأهل على حساب مازيمبي الكونغولي.

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