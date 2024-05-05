حسنية أكادير ينفي رسميا قضية تحفيز إدارة الرجاء ماديا للاعبين

هبة بريس ـ رياضة

أصدر نادي حسنية أكادير بيانا تكذيبيا وضح فيه حقيقة الأخبار التي تم تداولها قبل أيام بخصوص تلقي لاعبي و طاقم الفريق السوسي منحة تحفيزية من إدارة الرجاء الرياضي للفوز على الجيش الملكي.

و حسب بيان النادي الأكاديري، فقد جاء فيه: “خلافا لما تم تداوله عبر أحد المواقع الإلكترونية بخصوص توصل لاعبي فريقنا حسنية أكادير بمنحة تحفيزية قدرها 15 مليون سنتيم من المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي عقب الفوز على فريق الجيش الملكي برسم الجولة 27 من الدوري الإحترافي، ينفي المكتب المديري للحسنية الاتحاد الرياضي لأكادير نفيا قاطعا ما تم تداوله بهذا الخصوص، مؤكدا في الوقت ذاته أن منحة الفوز المخصصة للاعبين وللطاقم التقني قد تم صرفها من ميزانية الفريق ومنحة المحتضن الرسمي”.

و أضاف البيان التكذيبي: “هذا ويهيب المكتب المديري لنادي الحسنية الإتحاد الرياضي لأكادير بالسيدات والسادة الإعلاميين استقصاء الأخبار المتعلقة بالفريق من خلال تصريحات مسؤوليه أو من خلال متابعة الصفحة الرسمية للنادي”.