زياش يتألق مع غلطة سراي و يسجل هدفين قبل حسم لقب البطولة

هبة بريس ـ رياضة

عاد النجم الدولي المغربي حكيم زياش لتوهجه مع فريقه غلطة سراي من خلال تسجيله هدفين اثنين في مباراة اليوم بالدوري التركي الممتاز.

و تمكن صاحب اليسرى الساحرة من تسجيل ثنائية ساهم بها في فوز غلطة سراي العريض أمام سيفاس سبور و التي انتهت بستة أهداف لواحد ضمن مباريات الجولة 35 من البطولة.

و بهذا الفوز عزز غلطة سراي صدارته للدوري بفارق سبع نقاط عن مطارده فنربخشه و ذلك قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة التي يتوقع بشكل كبير أن تؤول لرفاق النجم المغربي حكيم زياش.