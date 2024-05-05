زياش يتألق مع غلطة سراي و يسجل هدفين قبل حسم لقب البطولة

2024-05-05 / 21:12
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هبة بريس ـ رياضة 

عاد النجم الدولي المغربي حكيم زياش لتوهجه مع فريقه غلطة سراي من خلال تسجيله هدفين اثنين في مباراة اليوم بالدوري التركي الممتاز.

و تمكن صاحب اليسرى الساحرة من تسجيل ثنائية ساهم بها في فوز غلطة سراي العريض أمام سيفاس سبور و التي انتهت بستة أهداف لواحد ضمن مباريات الجولة 35 من البطولة.

و بهذا الفوز عزز غلطة سراي صدارته للدوري بفارق سبع نقاط عن مطارده فنربخشه و ذلك قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة التي يتوقع بشكل كبير أن تؤول لرفاق النجم المغربي حكيم زياش.

2024-05-05 / 21:12
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