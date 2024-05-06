بسبب “الألعاب الأولمبية”.. ماكرون يراسل رئيس ريال مدريد

هبة بريس – وكالات

عاد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون من جديد لتوجيه رسائل لإدارة ريال مدريد بسبب مشاركة كيليان مبابي في أولمبياد باريس، بعدما اقترب كثيرا من الانتقال إلى الملكي في ميركاتو الصيف المقبل.

واعتبر ماكرون أن توقيع نجم باريس سان جيرمان لريال مدريد أمر مفروغ منه، وطلب مرة أخرى من فلورنتينو بيريز السماح للمهاجم الفرنسي بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وأوضح ماكرون في مقابلة نشرتها صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية،: “أتمنى أن تمنح جميع الأندية الأوروبية الحرية للاعبيها، والأندية الفرنسية ستفعل ذلك وآمل أن تتبع البقية الروح الأولمبية”.

مضيفا: “لقد تحدثت مع والد اللاعب، ويلفريد مبابي، وأخبرته أن لاعب باريس سان جيرمان لا يزال يريد اللعب في دورة الألعاب الأولمبية”.

ويشير ماكرون بشكل غير مباشر إلى رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لأنه أوضح بالفعل أن النادي الملكي لا يوافق على مشاركة لاعبيه في هذه البطولة، وهو الموقف الذي أعلن عنه النادي الإسباني مؤخرا.