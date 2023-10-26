المنتخب المغربي النسوي يفوز على ناميبيا في تصفيات أولمبياد “باريس 2024”
فاز المنتخب الوطني المغربي النسوي على نظيره الناميبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بملعب مراكش الكبير، ضمن ذهاب الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد “باريس 2024”.
وجاء هدف التقدم للمنتخب الوطني عبر اللاعبة نسرين الشاد في الدقيقة 20، قبل أن توقع أنيسة الحماري الهدف الثاني في الدقيقة 78.
وستقام مباراة الإياب بين الطرفين يوم الثلاثاء القادم بداية من السابعة مساء بملعب مولاي الحسن بالرباط.
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5 تعليقات
تذكير كرة القدم النسائية حرام
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
اللهم إن هذا منكر
كرة القدم للفتيات منكر عظيم
أين عورة المرأة المؤمنة العفيفة أين حجاب الله الذي فرض الله عزوجل