المنتخب المغربي النسوي يفوز على ناميبيا في تصفيات أولمبياد “باريس 2024”

فاز المنتخب الوطني المغربي النسوي على نظيره الناميبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بملعب مراكش الكبير، ضمن ذهاب الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد “باريس 2024”.

وجاء هدف التقدم للمنتخب الوطني عبر اللاعبة نسرين الشاد في الدقيقة 20، قبل أن توقع أنيسة الحماري الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وستقام مباراة الإياب بين الطرفين يوم الثلاثاء القادم بداية من السابعة مساء بملعب مولاي الحسن بالرباط.

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