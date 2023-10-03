جماعة البيضاء تتخلى عن البقعة الأرضية الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يعقد مجلس جماعة الدار البيضاء دورة أكتوبر العادية في جلستين، حيث تم تحديد النقاط التي سيتم تدارسها في جدول الأعمال.

و من بين النقاط المدرجة نجد نقطتين ضمن التعمير و الممتلكات، حيث ستتخلى الجماعة عن بقعة أرضية توجد فوقها بناية عمومية لفائدة مؤسسة عمومية أخرى.

و في التفاصيل، ستتم الدراسة والتصويت على إلغاء المقرر عدد 89/2023 المتعلق باقتناء أجزاء من الرسوم العقارية 45880/س، 65806/س، 27953/س، 29920/س، 52004/س مساحتها حوالي 48000 مترا مربعا في ملكية أملاك الدولة (أرض الخيرية)، من أجل إنجاز مشروع قطب اجتماعي ثقافي رياضي بتراب مقاطعة عين الشق.

كما سيتم الدراسة والتصويت على إجراء مبادلة عقارية بمدرك تتخلى بموجبها جماعة الدار البيضاء عن القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 51871/س مساحتها 70791 مترا مربعا”SROT” تتواجد فوقها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة لدار البيضاء -سطات ومجموعة من البنايات بمقاطعة الحي الحسني.

و سيكون ذلك مقابل تخلي إدارة أملاك الدولة عن قطعة أرضية مساحتها الاجمالية حوالي 47596 مترا مربعا المعروفة بأرض الخيرية سابقا تضم جزءا من الرسم العقاري عدد 52004 /س مساحته 17414 مترا مربعا، وجزءا آخر من الرسم العقاري 27953/س(p5) مساحته 14502 مترا مربعا، والرسوم العقارية 65806/س مساحته 1430 مترا مربعا و 45880/س ، مساحته 12455 مترا مربعا و 27920/س ، مساحته 1795 مترا مربعا ، من أجل إنجاز مشروع قطب اجتماعي ثقافي رياضي ، وجزءا آخر يقتطع من الرسم العقاري عدد 52004 /س مساحته2560 مترا مربعا من أجل إعادة بناء سوق بغداد، بتراب مقاطعة عين الشق.

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