“العدادات مابقاوش”.. ليديك تثير سخط البيضاويين و تطلب منهم الصبر لأسابيع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عبر عدد من سكان مدينة الدار البيضاء عن سخطهم و امتعاضهم من ممارسات شركة “ليديك” الفرنسية التي باتت خدماتها محط انتقاد أغلب البيضاويين في السنوات الأخيرة.

آخر ما أثارت به ليديك غضب البيضاويين هو تحججها بنفاذ مخزون العدادات للراغبين في الاشتراكات الجديدة سواءا الخاصة بالكهرباء أو الماء، حيث يواجه طالبو ربط منازلهم و محلاتهم باشتراكات التزود بالماء و الكهرباء بعبارة “العدادات مابقاوش دبا في سطوك تسناو حتى يجيو من برا”.

عدد من المواطنين أفادوا في تصريحاتهم لهبة بريس أنهم وقعوا عقود الاشتراك مع ليديك كزبناء جدد قبل أن يتفاجؤوا بطول المدة التي تفصل بين توقيع العقد و تركيب العدادات، و حين سألوا عن السبب قوبلوا بعبارة: “معندناش الكونتورات دبا في سطوك غير تسناو شي 15 يوم و لا شهر حتى يجيو من برا و نركبوهم ليكم”.

هذا و قد حاولت هبة بريس التواصل مع شركة ليديك لاستيفاء وجهة نظرها بخصوص هذا الموضوع غير أنه تعذر علينا ذلك، فيما ذكر مصدر تقني من الشركة فضل عدم الكشف عن هويته أن الأمر فعلا مطروح و سيتم حله في أقرب الآجال ذون ذكر المزيد من التفاصيل.

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