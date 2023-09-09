سلطات البيضاء تحذر ساكنة الأحياء القديمة مغبة وقوع هزات ارتدادية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شرع عناصر السلطة المحلية بعدد من أحياء الدار البيضاء في القيام بحملات تحذيرية لساكنة المنازل القديمة.

و حسب مصادر هبة بريس، فقد وجه أعوان السلطة تحذيرات صارمة لسكان منازل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء قصد إفراغ منازلهم مغبة وقوع هزات ارتدادية.

و بالرغم من كون الهزة الأولى لم تخلف ضحايا بشكل رسمي في مدينة الدار البيضاء، غير أن المخاوف من هزات ارتدادية دفع السلطات المحلية للتجند لتحذسر الساكنك قبل وقوع كارثك لا قدر الله.

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