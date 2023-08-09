أمن الدار البيضاء يوقف مبحوثين عنهم و بحوزتهم مواد محظورة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت عناصر الأمن بمدينة الدار البيضاء من توقيف شخصين بخوزتهما مواد محظورة، أحدهما شكل موضوع مذكرات بحث سابقة.

و في هذا الصدد، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا صباح اليوم منرتوقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و 34 سنة، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمفرقعات والشهب النارية المهربة.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث تم العثور بحوزة المشتبه فيه الأول على كميات من المفرقعات والشهب النارية والأقراص الطبية المخدرة من نوع “ريفوتريل”، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة عن توقيف مزودة بهذه المواد القابلة للاشتعال والعثور بداخل منزله على 1315 وحدة إضافية من المفرقعات والشهب النارية المهربة.

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