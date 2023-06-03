وفاة سجين مغربي اختناقا بأحد السجون الايطالية

2023-06-03 / 21:26
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عبد اللطيف الباز – هبة بريس
أفادت مصادر مطلعة أن سجن مدينة” تيرني” الإيطالية شهد حالة من الاستنفار، وذلك بعد وفاة سجين مغربي داخل زنزانته.

وأشارت ذات المصادر أن الضحية يبلغ من العمر 35عاما، عُثر عليه جثة هامدة من قبل الحراس داخل زنزانته إثر تعرضه للإختناق بالغاز .

وأوردت ذات المصادر أن مصالح الأمن قامت بمعاينة جثة المهاجر المغربي رفقة عناصر الإسعاف التي نقلتها إلى مستودع الاموات، في وقت باشر فيه المحققون التحريات للوقوف على حيثيات الوفاة.

وذكرت نفس المصادر بأن الهالك، كان يقضي عقوبة سجنية بسبب تورطه في جرائم متعلقة بالإتجار في المخدرات.

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