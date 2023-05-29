السعودية.. أول تعامد للشمس على الكعبة في 2023

هبة بريس - وكالات

شهدت سماء مكة المكرمة أمس الأحد، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت آذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وهو التعامد الأول للشمس للعام الحالي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، نقلاً عن رئيس الجمعية الفلكية في مدينة جدة، ماجد أبو زاهرة، إن “ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان..

وأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال ماي، وعند عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في يوليوز.

وأوضح أبو زاهرة، أن “المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا وجنوبا كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة، ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي”.

وأضاف: “ظاهرة التعامد تعد من الطرق التي استخدمها القدماء، لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من الخشب منتصبة بشكل عامودي على سطح الأرض، وعند وقت التعامد، فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تمامًا لكافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية، والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا”.

وأفاد أبو زاهرة، أن “ظاهرة تعامد الشمس تستخدم في حساب محيط الكرة الأرضية دون حاجة للتقنيات الحديثة، باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة، وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من ألفي سنة، وتدل أيضًا على كروية الأرض”، وفق “واس”.

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