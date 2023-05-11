إيطاليا…قطار ي—دهس شابة مغربية في مشهد مأسوي

2023-05-11 / 20:14
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عبد اللطيف الباز – هبة بريس

لقيت مهاجرة مغربية مقيمة بمدينة ترينتو الإيطالية، مصرعها بعدما دهسها قطار بمحطة شيفيطانوفا،بمقاطعة أنكونا في واحدة من الحوادث التي اهتز لها الرأي العام المحلي، حيث فارقت الشابة الحياة عن سن تناهز 20 عاما.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى « هبة بريس » فإن الضحية كانت تهم بعبور السكة الحديدية من مكان غير مخصص للراجلين، قبل أن يدهسها قطار الشحن كان في طريقه من باري متجهًا صوب ميلانو .

وتم فتح تحقيق في الموضوع من قبل عناصر الشرطة التي حلت بعين المكان ذلك تحت إشراف المدعي العام للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث المأساوي.

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