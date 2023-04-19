مجلس الرميلي يخصص 20 مليار سنتيم لتطوير و إنشاء الأسواق بالبيضاء

2023-04-19 / 14:17
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قررت جماعة الدار البيضاء من خلال مجلسها الجماعي تخصيص ميزانية تبلغ حوالي 20 مليار سنتيم لتطوير و إنشاء الأسواق الجماعية بعدد من مناطق المدينة.

و يهدف المجلس الجماعي الذي تترأسه العمدة نبيلة الرميلي لتطوير و إنشاء مجموعة من الأسواق بالمدينة قصد الحد من ظاهرة احتلال الملك العام من خلال الباعة الجائلين و “الفراشة”، و كذا الحد من الأسواق العشوائية المتواجدة ببعض الأحياء.

و ستساهم جماعة الدار البيضاء في ميزانية هاته المشاريع بنسبة 30 في المائة، بينما الباقي ستضخه كل من وزارة الداخلية و مجلس جهة الدار البيضاء سطات.

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