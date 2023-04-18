بعد البرازيلية.. دفعة من “الأبقار الإسبانية” تصل لأسواق الدار البيضاء

2023-04-18 / 14:16
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد الضجة الكبيرة التي أعقبت استيراد أبقار برازيلية لتعزيز عرض اللحوم الحمراء بالمغرب، نوع المستوردون المغاربة من وجهات الاستيراد و هاته المرة عبر الانفتاح على السوق الإسبانية.

و في هذا الصدد، قرر عدد من المستثمرين المتخصصين في استيراد قطيع البقر الأجنبي جلب كمية كبيرة من البقر الإسباني المخصص للذبح و خاصة بجهة الدار البيضاء سطات.

و وصلت في الأيام الماضية دفعة جديدة من الأبقار الإسبانية لإحدى الضيعات الكبيرة بمنطقة بمديونة ضواحي الدار البيضاء، حيث يجري حاليا إخضاعها لعملية الحجر الصحي و المراقبة البيطرية.

هاته الدفعة من الأبقار الإسبانية ستوجه مباشرة بعد تحصلها على التراخيص اللازمة للمجازر المخصصة للذبح و منها لعدد من المراكز التجارية الكبرى و كذا لمحلات الجزارة بمدينة الدار البيضاء و بعض المدن المجاورة لها.

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