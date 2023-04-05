مشاريع تقوية شبكة الماء الصالح للشرب بالدار البيضاء تقترب من نهايتها

2023-04-05 / 15:23
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تشهد السنة الحالية إنجاز عدد من مشاريع القرب داخل المجال الترابي للتدبير المفوض بجهة الدار البيضاء الكبرى، من بنيها مشاريع لتقوية شبكات الماء الصالح للشرب.

فإلى جانب إنجازها لمشاريع هيكلية كبرى، تنجز ليدك خلال هذه السنة 166 مشروعا للقرب من أجل تجديد و تقوية الشبكات إضافة إلى عمليات ربط المناطق السكنية بالخدمات الأساسية، و ذلك بغلاف مالي يبلغ حوالي 135 مليون درهم.

و حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، فقد تم تخصيص 42 مليون درهم من هذه الميزانية لأشغال تجديد و تقوية شبكة الماء الشروب بالدار البيضاء.

و من بين المشاريع ذات الصلة بشبكة الماء الشروب، يجري بطريق أولاد زيان إنجاز مشروع لتجديد قناة قطرها 300 ميليمتر من نوع البي في سي، و ذلك للرفع من جودة الخدمة و تحسين مردودية الشبكة.

و تشمل هذه الأشغال تجديد شبكة طولها 1400 متر طولي بالإضافة إلى تجديد 20 إيصالا خاصا بالزبناء، و ذلك بالمجال الترابي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان.

مع الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله في شهر مارس من السنة الجارية و تنتهي في شهر يونيو المقبل، تبلغ تكلفته الاستثمارية 227 مليون سنتيم، بحيث بلغت نسبة الإنجاز لحد الآن 80 بالمائة حسب ذات البلاغ.

و كان جان باسكال داريي، مدير عام ليدك قد قام وسط الأسبوع بزيارة تفقدية لورش هذا المشروع للإطلاع على مستوى تقدم أشغاله و مدى احترامه لمعايير السلامة و شروط الجودة.

كما تم أيضا إجراء عملية أخذ عينة من خندق مرصوص بعد وضع القناة الجديدة داخله، و ذلك للتأكد من مطابقته للمعايير المطلوبة في مجال رص الطرق.

هذه الجولة التفقدية شملت موقعين يتواجد الأول قرب حي لاجيروند بطريق أولاد زيان و يتواجد الموقع الثاني بنفس الشارع على مقربة من المحطة الطرقية أولاد زيان.

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