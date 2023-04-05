شواطئ البيضاء تغري الشباب و الأسر للإفطار الرمضاني رغم بعض الانفلاتات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مع اقتراب آذان المغرب من كل يوم في رمضان، تكتظ مساحات واسعة من شاطئ عين دياب بالدار البيضاء بآلاف الأشخاص من مختلف الأعمار و الأجناس الذين يتجمهرون بشكل جماعات في انتظار حلول موعد الإفطار.

المنظر أصبح عادة في هذا الفضاء الساحلي و هو الأمر نفسه الذي سارت عليه شواطئ أخرى بالدار البيضاء، حيث أصبح عدد كبير من الشباب و حتى الأسر يفضلون الإفطار في شهر رمضان بالشواطئ.

و في ظل تزايد عدد الأشخاص الذين يتوافدون على الشواطئ للإفطار، برزت بعض الظواهر المخلة و التي تنغص الأجواء الرمضانية الطيبة من قبيل المشاجرات و التحرش بالفتيات و الصراخ و رفع صوت الموسيقى في مكبرات صوت محمولة بشكل مبالغ فيه و غيرها.

و يستغل بعض القاصرين كذلك مثل هاته التجمعات، خاصة في فترة مسائية و في أماكن تقل فيها الإنارة العمومية، للقيام ببعض الأعمال المنافية للقانون كالسرقة و التحرش الجنسي و تدخين و استعمال بعض أنواع المخدرات.

*الصورة من الأرشيف

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