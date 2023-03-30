Emergency responders are seen near a site where two military helicopters crashed Wednesday night during a routine training mission in Trigg County, in southwestern Kentucky, on March 30, 2023. (Brandon Smith/WSMV-TV via AP)

مقتل 9 جنود أميركيين في حادثة تحطم مروحيتين

2023-03-30 / 16:54
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هبة بريس _ وكالات

لقي تسعة جنود أميركيين مصرعهم في حادث تحطم مروحيتين من طراز “بلاك هوك” تابعتين للجيش الأميركي في ولاية كنتاكي.

وقالت نونديس ثورمان، المتحدثة باسم منشأة “فورت كامبل” التابعة للجيش الأميركي، صباح الخميس، إن الحادثة وقعت الليلة الماضية، جنوب غرب كنتاكي، خلال مهمة تدريبية روتينية، وفق ما نقلت عنها وكالة أسوشيتد برس.

إلى ذلك، قال بيان من قاعدة “فورت كامبل” إن طائرتي هليكوبتر من طراز HH-60 بلاك هوك، وهي جزء من الفرقة 101 المحمولة جوا، تحطمتا في حوالي الساعة 10 مساء، الأربعاء، في مقاطعة تريغ، بكنتاكي.

وتحطمت الآليتان على بعد حوالي 48 كيلومترا شمال غرب قاعدة فورت كامبل.

البيان أوضح أن تحقيقا يجري الآن في ملابسات الحادث. وأضاف “في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على الجنود الذين لقوا حتفهم وأسرهم”.

وقال حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، إن الشرطة ومسؤولي الطوارئ يعملون على التكفل بالحادث.

وقالت سارة بورجيس، من شرطة ولاية كنتاكي في إفادة صحفية: “وقع الحادث في حقل، وفي الوقت الحالي، لا توجد تقارير عن أضرار تذكر في مكان الحادث”.

وتقع منشأة فورت كامبل بالقرب من حدود كنتاكي وتينيسي.

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