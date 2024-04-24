الشرطة تقتحم جامعة تكساس لتفريق مظاهرة تضامنية مع فلسطين

2024-04-24 / 22:42
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اعتقلت الشرطة الأمريكية العشرات من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين يوم الأربعاء في الحرم الجامعي بمدينة أوستن بعد أن خرج مئات الطلاب من الفصول الدراسية وبدأوا اعتصاماً لدعم غزة.

وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من ضباط شرطة الولاية، وهم يرتدون معدات مكافحة الشغب، ويحاولون تفريق الحشد.

وذكرت صحيفة تكساس تريبيون أنه تم اعتقال أربعة طلاب حتى الآن، ويمكن أن يتبعهم المزيد إذا لم تغادر الحشود.

وذكرت صحيفة دالاس مورنينغ نيوز أن الشرطة كانت تحمل الهراوات والبنادق، واستخدم البعض الهراوات لإبعاد الناس.

واستعدت الجامعة للاحتجاجات التي بدأت منتصف نهار الأربعاء، بحسب الصحيفة، حيث أرسل مكتب شؤون الطلاب بيانًا يحذر فيه الطلاب من أنه ستكون هناك عواقب للمشاركة في الحدث.

2024-04-24 / 22:42
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