السلطات الاسبانية ترحل مغربية عثر بهاتفها على محتوى ل”داعش”

هبة بريس - متابعة

قالت صحيفة “كونفيدنسيال ديجيتال” ان السلطات الاسبانية قررت ترحيل سيدة مغربية، متزوجة ولها أطفال، من إسبانيا بعد العثور على محتوى متطرف بهاتفين محمولين .

وأضاف المصدر ذاته أن قرار الترحيل صدر مؤخرا من قبل المحكمة الوطنية في إسبانيا، وهو قرار لا يمكن الطعن فيه ، مشيرا الى أن المعنية بالامر كانت ضمن تحقيق قضائي تمَّ فتحه من قبل المحكمة الجنائية في مورسيا في عام 2018.

ووفق المصدر ذاته فقد تم اكتشاف أشرطة لاعدامات لتنظيم داعش ومواد دعائية للتنظيم المتطرف على هواتفها، وهو ما اعتبر من قبل المحققين خطرا على الأمن العام والنظام العام في إسبانيا.

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