أردوغان: الزلزال خلف دمارا يقدر بـ 104 مليارات دولار

2023-03-21 / 10:57
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدمار الذي خلفه الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير، يقدر بـ 104 مليارات دولار.

وقال أردوغان، في خطابه أمام مؤتمر للمانحين عبر الفيديو كونفرنس، والذي يعقده الاتحاد الأوروبي لدعم تركيا بمواجهة آثار الزلزال. إنه “لا يمكن لدولة أن تكافح بمفردها كارثة بهذا الحجم”.

وأضاف أردوغان، بحسب وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، أن “عدد الأبنية غير الصالحة للسكن في 11 ولاية بمنطقة الزلزال يبلغ 298 ألفا”.

وأشار إلى أن بلاده ستقون “بإعادة بناء وإحياء جميع مدننا التي دمرها الزلزال ببنيتها التحتية والفوقية وأماكنها التاريخية والثقافية”.

وشدد على أن تركيا “ستواصل توفير التسهيلات اللازمة من أجل نقل مواد المساعدات الإنسانية القادمة من دول أخرى إلى المتضررين من الزلزال في سوريا”.

وأثنى أردوغان على التضامن الدولي قائلا: “لن ننسى إطلاقا التضامن الذي أبداه جميع أصدقائنا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية في هذه الأيام الصعبة”.

وأشار إلى أن “عدد وفيات الزلزال المدمر في الولايات التركية المنكوبة، تجاوز 50 ألفا، بينهم 6 آلاف و807 أجنبيا ولاجئا سوريا”.

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