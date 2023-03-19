الرئيس الإيراني يرحب بدعوة تلقاها من الملك السعودي لزيارة المملكة

2023-03-19 / 20:18
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هبة بريس - وكالات

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد عن ترحيبه بدعوة تلقاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض بهدف ترسيخ التقارب بين البلدين كما أعلن مسؤول في الرئاسة الإيرانية.

وأعلن مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الايراني محمد جمشيدي في تغريدة أن “الملك السعودي دعا في رسالة الرئيس الإيراني إلى زيارة المملكة ورحب بالاتفاق بين البلدين الشقيقين وطالب بتعزيز العلاقات بينهما” مضيفا أن رئيسي “رحب بهذه الدعوة وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون”.

من جهته أعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الأحد أن البلدين اتفقا على اجتماع مقبل لوزيري خارجيتهما.

وأشار إلى “ثلاثة مواقع” مقترحة “لعقد هذا اللقاء” بدون تحديدها.

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