الصين: أمريكا لم تثبت أن “تيك توك” يهدد الأمن القومي

2023-03-16 / 12:04
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هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لم تقدم بعد دليلا على أن تطبيق “تيك توك” يشكل تهديدا للأمن القومي، مضيفة أنه يتعين على السلطات الأمريكية الكف عن محاربة مثل هذه الشركات.

جاء ذلك في إفادة صحفية يومية للمتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين.

وذكرت شركة تيك توك أمس الأربعاء أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من ملاكها الصينيين التخلي عن حصصهم في تطبيق الفيديو الشهير أو مواجهة حظر أمريكي محتمل.

وتيك توك مملوكة لشركة (بايت دانس) الصينية العملاقة للتكنولوجيا.

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